Krybbedød fortsatt et mysterium: Katrines (23) baby våknet aldri igjen

Det skjer fremdeles: Babyer blir funnet livløse – uten årsak. Nå er eksperter bekymret for at krybbedød kan blusse opp igjen. Nye trender i sosiale medier for spedbarns sovemiljø må vurderes nøye, råder barnelege.