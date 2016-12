Samlivsekspertenes beste sexråd

Er ikke sexlivet helt der du skulle ønske at det var? Synes du det er vanskelig å få til å tilfredsstille deg selv? Svikter ereksjonen når du trenger den som mest? Har du mistet tenningen på partneren din?

Disse, og en rekke andre temaer har VG skrevet om i året som har gått. Du har lært at du kan lure kroppen din til fortsatt begjær, hvordan nettporno kan påvirke samlivet, hvor ofte det er vanlig å ha sex, og sannheten om nordmenns seksuelle debut.

Under har vi samlet et knippe av de beste rådene som eksperter innen sex og samliv har delt med VGs lesere i 2016. Her finner du blant annet svar på det du lurer på om kvinnens orgasme, hvordan du skal takle sjalusi og hva du kan gjøre for å få bedre ereksjonsevne.