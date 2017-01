VG kartlegger det mørke nettet: Her dyrker de seksuelt misbruk av barn

«Jeg har kun vært en internett-pedo. Men det frister veldig å prøve det ut i det virkelige liv.»

I et mørkt hjørne av internett sitter en gruppe mennesker og mener seg så trygge at de kan diskutere hva som helst, også muligheten til å begå overgrep mot barn. Flere av dem er norske – som mannen sitert over.