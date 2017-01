Liverpool mot Manchester United: Hvem var best av de «røde maskinene»?

De var så dominerende i hvert sitt tiår at konkurrentene nesten ga opp. Liverpool på 1980-tallet og Manchester United på 1990-tallet var to «røde maskiner» – og knuste alle på veien. Men hvem var egentlig best?

Søndag møtes de, på Old Trafford i Manchester. Men ingen av dem er så dominerende som de en gang var. Nå er de i stedet to av seks lag som kjemper om titlene i engelsk fotball, titler som gjennom to tiår var forbeholdt to lag med røde drakter.

Liverpool vant 14 titler på 1980-tallet. Manchester United vant 12 titler på 1990-tallet.

VG har sett grundig på hva Liverpool gjorde på 1980-tallet og hva Manchester United gjorde på 1990-tallet. Vi har tatt fra hverandre det meste av tall, satt det opp mot hverandre, funnet de 11 mest brukte spillerne i hver klubb i sitt tiår – og har satt børs på en spillerstall på 18. I tillegg har vi snakket med folk som kan klubbene fra den tiden da de var aller best, fått dem til å forklare hvorfor, og bedømme hvor gode de egentlig var i sin tid.