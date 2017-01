Sexologen svarer kvinne (34): Mannen min har lite sexlyst

Mannen min og jeg har vært gift i fire år. På den tiden har vi fått to barn. Siden jeg ble gravid med sistemann, har det vært lite sex i samlivet. Jeg savner det, spesielt den nærheten og bekreftelsen sex gir meg på at forholdet fungerer godt. Jeg har tatt det opp med ham. Han sier at han tenker ikke så mye på det. At han bruker alle sine krefter på jobb og barn i denne småbarnsperioden. At det vil gå over.

Jeg tror nok også at han ikke føler seg så sexy for tiden, og at han ønsker å være bedre trent. Gudene skal vite at jeg føler meg ikke spesielt flott selv heller etter to graviditeter. Har sagt til ham at jeg trenger, i første omgang, den bekreftelsen som han kan gi ved å f.eks. stryke meg på rumpa i det han går forbi. Et kyss i nakken. Sånne små berørelser i hverdagen. Han husker det av og til, men det er som oftest jeg som tar initiativ til det.

Hvordan kan vi komme på rett spor igjen? Jeg trenger intimiteten mellom oss tilbake. Nå føler jeg meg bare ensom selv om Familien AS fungerer bra.

Har du et spørsmål til VG-sexologene Bianca Schmidt og Haakon Aars? Send mail til sexologen@vg.no. De spørsmålene som blir valgt ut, blir publisert i anonymisert form i VG+ og i VG papir. Husk å husk å oppgi kjønn og alder.

Hei og takk for brevet ditt! Ja, jeg skjønner deg godt. På mange måter beskriver du en familiesituasjon som nok mange vil kjenne seg igjen i. Ikke minst de som har små barn. Dette er en periode av livet der mange opplever at tid og overskudd er mangelvare. En tid preget av mye arbeid, ikke bare innad i familien, men kanskje også i forhold til jobb, karriere og etablering av en helt ny og egentlig ukjent fase i livet. Som du selv sier, er det ingen av dere som føler seg spesielt sexy for tiden. Og dessverre er det mange som nettopp i denne perioden opplever at de glir fra hverandre, med mindre intimitet, nærhet og sex.