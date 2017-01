Meldingen om at hun var dopingtatt ga Therese Johaug (28) et så enormt sjokk at hun brøt sammen i krampegråt. Hun hylte og skrek så voldsomt at kjæresten Nils Jacob Hoff hørte henne langt nede i gangen i boligblokken, da han kom tilbake etter å ha vært på butikken og handlet.