Det moderne slaveriet: «Diana» ble truet til prostitusjon

Du ser dem jobbe i renholdsfirmaer, i gartnerier, på massasjestudioer, på gaten, i bilvaskehaller og i butikker. Men det du ikke ser er at de er varer, brikker i et større spill. «Diana» var en av dem. Hun var offer for menneskehandel.

Trøtt og fortumlet blir «Diana» dyttet ut av bilen. Det er november 2012, det striregner. Gradestokken viser et par varmegrader og hun trekker i skjørtet for å dekke til de bare lårene. Det eneste «Diana» vet, er at hun er i Norge, i et land nord i Europa der folk er rike.

Den 24 år gamle kvinnen har kvelden før blitt fraktet i bil til hovedstaden. Natten har hun tilbrakt i en gammel Opel Vectra sammen med en annen kvinne og halliken deres.