Ekspertenes oppskrift: Slik lykkes du med kvinner

Mannen avgjør om et parforhold blir lykkelig ikke, viser forskningen til to av verdens fremste parforskere, John og Julie Gottman. Nå presenterer de oppskriften på hvordan menn kan tiltrekke, tilfredsstille og lykkes med en kvinne.

John og Julie Gottman har gjennom 40 år forsket på par, og sitter på et av verdens mest unike forskningsmaterialer når det gjelder parrelasjoner, hva som er faresignalene, hva som fungerer og hva som øker sjansen for at parforholdet skal lykkes.