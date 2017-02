Samlivsekspertene svarer: Slik blir du en bedre kjæreste

Får du stadig høre fra kjæresten din at du bør endre deg? Les rådene fra VGs to samlivstereapeuter, Sissel Gran og Catrin Sagen.

Kjæresten min og jeg har snart vært sammen i fire år. Vi føler begge det samme for hverandre og ønsker virkelig å være sammen.

Det har seg dessverre slik at i løpet av forholdet har det oppstått ting, som hun virkelig ønsker at jeg skal endre. Eksempler kan være som å vise at jeg er mer stolt over henne, oftere bekrefte hva hun betyr for meg, sette av mer tid eller at jeg må være mer åpen med henne.

Dette er ting som jeg gang på gang har sagt at jeg skal endre, men etter en stund har jeg liksom valgt å trekke meg tilbake til min komfortsone og dermed ikke gjort nok for å endre meg. Hun har gitt meg mange muligheter, og nå har vi kommet dit at hun er lei av å bli såret og av brutte løfter.



Har dere derfor noen råd for hva jeg kan gjøre? Hvordan vi kan løse dette sammen? Fordi det står ikke på følelser eller kjærligheten til hverandre.

Gutt, 23