Se dokumentaren: Slik er livet som sexavhengig

Hva gjør at noen mennesker blir avhengige av sex? Jeff Leach forsøker å finne ut hva som ligger bak jaget etter stadig flere seksualpartnere.

VG har kun rettigheter til å vise «Confessions of a Sex Addict» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Aldersgrense er 9 år.

For Jeff Leach handler livet om damer. Aller helst vil han forelske seg, men etter årevis som skjørtejeger i de sene nattetimer har one-night-stands uten følelsesmessig tilknytning blitt normalen.

I denne hjertefølte, ærlige og morsomme dokumentaren tar Jeff et oppgjør med seg selv for å finne ut hvordan han kan endre sitt ensporede seksuelle liv. På jakt etter svar kontakter Jeff gamle erobringer for å finne sannheten om seg selv.