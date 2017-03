Se dokumentaren: Geert Wilders: Folkehelt eller Europas farligste mann?

Enten man ser ham som en frihetskjemper eller hatretoriker; Geert Wilders er på alles lepper i forbindelse med det nederlandske valget. I denne dokumentaren fra 2017 følger du den rasismedømte partilederens vei til å bli den mest kjente politikeren i landet som ellers er kjent for sine liberale holdninger. Er islammotstanderen en helt, eller er han Europas farligste mann?

VG har kun rettigheter til å vise «Geert Wilders: Europe’s Most Dangerous Man?» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.

Dokumentaristen Joost van der Valk har fulgt Wilders i en årrekke, og har intervjuet dedikerte tilhengere av partiet hans, Frihetspartiet. Men mannen som nå bærer den sjokkblonde sveisen har ikke alltid frontet like radikale meninger som han gjør i dag. Med hjelp fra mystiske sponsorer, og et nettverk som strekker seg over flere kontinenter, har han fått stadig større oppslutning.

Frihetspartiets forkjempere møtes av protester når de beveger seg i nabolagene som er preget av marokkanske innvandrere, en gruppe mennesker Wilders stadig uttaler at han vil ha færre av i Nederland. Selv lever lederen deres med politibeskyttelse 24 timer i døgnet. Samtidig som splittelsen i folket vokser, øker også oppslutningen for mannen som ønsker å snu europeisk politikk på hodet.

