Hvor lenge varer et gjennomsnittlig samleie? Sannsynligvis kortere enn du tror. Hva kan du gjøre for å unngå for tidlig utløsning eller ereksjonsproblemer? Sannsynligvis mer enn du tror. Hvor lang er en gjennomsnittlig penis, og når bør du ta prostatasjekk? Her kommer svarene.