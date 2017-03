Eva Natalis anfall kan ta livet av henne: Sommerfugl-prinsessen

Eva Natali (9) har en sjelden genfeil. Når noe morsomt skal skje, kan det se ut til at anfallene trigges. Hver eneste dag frykter mamma June (31) at datteren ikke overlever.

For ni år siden kom hun inn dørene her på Ullevål sykehus. I magen bar hun en baby som sparket og var klar for verden. Sammen med kjæresten Gabriel drømte hun om fremtiden, snakket om hvordan livet til det lille barnet kom til å bli.

June Wallum var 22 år gammel. Planen hadde vært at hun skulle reise. Se verden. Hun jobbet i en ferskvaredisk for å tjene penger til å dra, men så skjedde det hun aldri trodde kom til å skje, hun ble gravid. Da hun var 18 hadde en lege fortalt henne at hun trolig ikke kom til å kunne bli gravid.

– Det var derfor ingen andre alternativ enn å beholde barnet, jeg trodde det var min eneste sjanse til å få barn, sier hun.