Se dokumentaren: Undercover i IS

Følg operasjonen som sporer veien fra vestlige radikaliserte til IS. To personer utgir seg for å være villige til å rekrutteres av terrororganisasjonen.

Hvordan kan man forstå hvordan IS tenker? Hvordan rekrutterer de i Europa? Det er spørsmål to journalister forsøker å gi svar på i denne spennende dokumentaren.

Gjennom omfattende research, og ved å sette opp et intrikat plott via sosiale medier, lurer de medlemmer av IS til å tro at de vil reise ned til Syria og slutte seg til dem. I sentrum for det hele – Michael Skråmo, den norsk-svenske jihadisten.

VG har kun rettigheter til å vise «Undercover in ISIS» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 15 år.

