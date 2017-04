Peder Kjøs svarer: - Mannen min gir meg ikke nok sex

Jeg er så heldig å ha vært sammen mannen min i 25 år. Vi har to barn sammen, hus, hytte, bil, hund og han har en god jobb.

Problemet er at jeg har et stort behov for intimitet og sex, noe min mann ikke klarer å dekke. Han er klar når jeg ønsker, men tar sjelden iniativet selv. Jeg har et større behov for sex enn det han har, ønsker sex flere ganger i uka, han hadde klart seg med et par ganger i måneden. Vi har et ensformig sexliv. Han synes at vi har det fint og ønsker ingen endringer, men det gjør jeg! Jeg har kommet med forslag om sexleketøy, trekant, «åpent forhold», sex på nye plasser og mye annet, men ingenting frister...