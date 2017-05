Se dokumentaren: Lever av å snakke med kåte menn

Dette er sannheten bak telefonsex: Møt kvinnene som tjener fett på frekke telefonsamtaler. Alle jentene har helt spesielle triks, som gjør at kundene ringer inn – igjen og igjen.

Over en million britiske damer er arbeidsledige, men nød lærer visse nakne kvinner å spinne. Dokumentarfilmen gir et unikt innblikk i hvordan kvinner i alle aldre bruker kreative evner og telefontalent til å tjene gode penger gjennom korte og lange telefonsamtaler. Dette er ikke anbefalt for sarte sjeler.

VG har kun rettigheter til å vise «Call Girls» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense