To av tre lages nå delvis i utlandet: Bli med på innsiden av bunadindustrien

For en vill idé! Som et lyn slår tanken ned i Rolf Hagebø. Utenfor butikken på Osterøy, litt nordøst for Bergen står han og kona Sølvi Birkeland og småprater med en kvinne de kjenner. De har nettopp fortalt at de skal reise til Ghana, og gjerne vil utrette noe der nede.

– Kan du ikke bare sette dem til å sy noen bunader? sier kvinnen de kjenner.

– Sy bunader i Ghana? spør Rolf.

– Ja, hvorfor ikke?