Psykologen svarer: Familien er splittet av skilsmissen

Jeg valgte å skille meg for to år siden og har levd i en storm siden. Vi hadde da levd sammen i 20 år og har to barn sammen. Vi møttes da jeg studerte i utlandet, og etableringsfasen i Norge var tøff og krevende, spesielt med en mann som ikke lærte språket særlig godt og var lite interessert i å integrere seg. Alt falt på meg, også hva gjaldt barneoppdragelse. Han var flink i jobben sin og brukte altfor mye tid der. Familien var nedprioritert. Til alle rundt oss snakket han alltid om hvor viktig det var å forsørge familien. Alle synes han var en kjernekar og tok sitt ansvar. Sannheten er at dette var kun utad.