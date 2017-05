– Får vi ikke forgiftet maten deres, spytter eller pisser vi i den

Den innsatte sitter i en brun stol på et trangt besøksrom i et fengsel i Nord-Norge. Han setter to fingre pekende inn mot øynene sine, før han snur fingrene andre veien, mot mine. Fangen har akkurat fortalt at det er fast rutine når det kommer nye innsatte i fengselet, at de blir utsatt for et intenst avhør.

Målet er å finne ut om den nyankomne er barneovergriper.