Mysteriet på luksushotellet: Hvem er kvinnen som ble funnet død på Plaza?

På et rom på Oslo Plaza blir en ung, elegant kvinne funnet død, skutt i hodet med en pistol. Hvorfor sjekket hun inn med falskt navn? Hvorfor er alle merkelapper fjernet fra klærne hennes? Hvorfor har ingen etterlyst henne? Etter 22 år blir graven åpnet.

Pinseaften 1995 blir en ung kvinne funnet død i sengen på rom 2805 på Oslo Plaza, skutt i pannen med en Browning 9 mm pistol. Hun har sjekket inn som Jennifer Fergate, men navnet er falskt. Hvem er den stilige kvinnen? Hvorfor er alle merkelapper fjernet fra klærne hennes? Hvorfor har hun med seg 34 skarpe skudd?



Et år senere blir den ukjente kvinnen lagt i en navnløs grav i Oslo. VGs Lars Christian Wegner skrev om den enkle begravelsen. I 20 år har han grunnet over alle de ubesvarte spørsmålene. Hvorfor er det ingen som har etterlyst henne? Nå gjør VG, i samarbeid med politiet, et siste forsøk på å finne ut hvem Plaza-kvinnen er. Hva skjedde egentlig på rom 2805?