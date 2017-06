Se dokumentaren: På innsiden av pornobransjen

Vi blir med på innsiden i pornobransjen både i Los Angeles og Budapest, hvor stadig grovere og drøyere sex er oppskriften for å overleve i en ekstremt kompetitiv bransje.

Dokumentarfilmen undersøker hvordan ungdommer forholder seg til pornografi, som i stor grad har blitt normalisert med de siste tiårenes digitale utvikling.

I dokumentaren får ungdommene selv slippe til, hvor vi får se og høre deres refleksjoner rundt seksualitet og pornoens påvirkning på deres liv.

VG har kun rettigheter til å vise «Love and Sex in an Age of Pornography» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.