Synnøve Macody Lund skriver i VG: Det forbanna vidunderlege underlivet

Eg vaknar frå narkosen medan ei kvinnehand stryk meg over panna. Alt har gått bra, seiest det. Eg rullast inn bak eit forheng på dagkirurgien på kvinneklinikken på Ullevål, eg er post nr. 4, blant ti andre senger. Ti senger som sjeldan står tomme.

Hovudet er loddent etter operasjonen, men no er eg tilbake, kvardagen kallar, underlivet verker og eg får berre ligge her i ein og ein halv time før ei ny kvinne treng min plass. Eg stikk handa under dyna og kjenner på tissen, den bartholinske systen, eit sprengt blodkar i den venstre, ytste kjønnsleppa er tilsynelatande borte. Den vaks og vaks med kvar blodrushande orgasme etter eg fødde det andre barnet, dotter mi, for åtte år sidan. Etter spesielt «aktive periodar» stod den bokstavleg tala i vegen for det meste.

Her er det ikkje snakk om «å rydde opp» i eit unikt, naturleg underliv - eg var rett og slett blitt ei kvinne med ballar. Eller i alle fall ein. Ei slags underlivets amasone. Kult nok det, men det såg litt rart ut i trange jeans. Vondt gjorde det også. Eg ville ha det originale, for meg vanlege, underlivet mitt tilbake.