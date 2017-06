Deres kjærlighet var umulig – så de gikk i døden sammen

De lå på et teppe under to bøketrær. De lå ved siden av hverandre, hun på hans høyre side. Hennes armer var foldet over brystet. Hans høyre arm var strukket ut, våpenet lå kloss inntil hånden.

Hun hadde et revolverskudd i venstre tinning. Han var skutt gjennom munnen. Begges ansiktsuttrykk var ganske rolige.

Det var slik de tok farvel med verden, kjæresteparet Elvira Madigan og Sixten Sparre. Inne i det lille skogholtet på den danske øya Tåsinge skjøt Sparre først sin elskede, før han gjorde ende på seg selv – og avsluttet en affære så romantisk, så dramatisk og så tragisk at den tåler sammenligning med Romeo og Julie.