Peder Kjøs svarer: «Føler at jeg ikke lever, men bare eksisterer»

Kvinnen (55) har vært gift i 25 år, men føler at hun ikke lever, men bare eksisterer. Hun beskriver seg selv som konfliktsky og sliter med selvfølelse. Hva bør hun gjøre for å ta grep i livet sitt?

Hei,

Jeg er ei dame på 55 år som har vært gift i 25 år, men som nå føler at enden er nådd. Jeg må begynne langt tilbake i tid for at du skal forstå.

Jeg ble grundig mobbet på barneskolen. Brukte briller og var en sart sjel som ikke taklet konflikter. Da jeg møtte mannen min ble jeg skikkelig betatt av han som hadde omgangskrets og var veldig sosial. Han var flink til å støtte meg de første årene, men så var det slutt på oppbacking.

Vi fikk to barn som nå er voksne, men nå har livet stoppet helt opp. Vi bor fremdeles i den samme trange, slitte leiligheten. Å pusse opp er et ukjent begrep. Siden vi bor trangt er det alltid rotete hos oss. Jeg er flau over hjemmet vårt, og ber av den grunn ingen hjem til oss.

Når vi en sjelden gang har sex så er det i et mørkt soverom, og han har da på seg t-skjorta som han sover i, og underbuksa hengende rundt kneet eller ankelen. Alt bare knyter seg i meg. Jeg liker å gå naken rundt, men fikk i begynnelsen høre at noen kunne se meg, så det sluttet jeg med.