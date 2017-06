Se dokumentaren «Best and Most Beautiful Things»

I jakten på lykke, frihet og uavhengighet kommer blinde og autistiske Michelle innom et provoserende fetisj-miljø. Enda viktigere er drømmen hun jakter. Amerikansk prisbelønnet dokumentar fra 2016.

Michelle har Aspergers syndrom og er blind, men fast bestemt på at utfordringene det fører med seg ikke skal styre livet hennes. Hun ønsker å finne sin plass, og gleder seg til å flytte ut, skaffe jobb og forfølge sine interesser.

Michelle nekter å la samfunnet fortelle henne hva hun kan og ikke kan gjøre på grunn av sine utfordringer, men når hun flørter med BDSM-miljøet, og er åpen om det overfor foreldrene sine, blir både foreldrene og publikum satt på prøve.

Tester Michelle grensene våre, eller er hun en forkjemper for at vi må utvide vårt syn på hva som er normalt?

VG har kun rettigheter til å vise «Best and Most Beautiful Things» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Tillatt for alle aldersgrupper.