Sexologen svarer: Derfor tiltrekkes menn av eldre kvinner

Hei

Jeg er en mann på 37 år som ble skilt for fire år siden. Jeg har to barn på 11 og 13 år. Nå har jeg truffet en ny kvinne som jeg er blitt veldig betatt av og interessert i. Og det er gjensidig! Vi har ikke kjent hverandre lenge, men jeg møtte henne et på et kurs i jobbsammenheng, der vi fikk hverandre til bords ved middagen. Hun og jeg fant tonen veldig fort, og bestemte oss for å treffes igjen på nytt etter at kurset var avsluttet.



Vi endte til sengs, og det var utrolig herlig, og det har vi gjort flere ganger siden. Men det er bare ett men ved situasjonen, nemlig at hun er tolv år eldre enn meg. Hun synes nok denne aldersforskjellen er mer problematisk enn det jeg synes, for jeg har faktisk alltid tent på jenter og kvinner som er eldre enn meg. Hun er utrolig attraktiv, og ser betraktelig yngre ut enn hun er. I tillegg til at vi har masse felles interesser, har vi det veldig godt sammen seksuelt.