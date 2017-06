Blodet til Milos skapte Blodveien

Wehrmacht-vakten med kallenavnet «Blingsen» løftet gevær sitt mot den serbiske krigsfangen Milos Banjac og skjøt ham rett ned. Hans bror Marjan som var vitne til henrettelsen, bøyde seg ned, sopte opp litt av blodet som rant ut fra den døde, og tegnet et kors i fjellveggen rett ved.

Slik oppsto Blodveien – i Saltdal i Nordland – ett av de verste, mest brutale, forferdeligste anleggene i Norge under andre verdenskrig.

Det var onsdag den 14. juli 1943.

Fortsatt kan forbipasserende se det røde korset i bergveggen like nord for tettstedet Rognan. Det males opp med jevne mellomrom, for at historien ikke skal gå i glemmeboken.

Fortellingen om Blodveien starter egentlig et drøyt år før blodkorset ble tegnet på steinveggen.