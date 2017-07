Er det en fordel å være psykopat?

– For meg er manipulasjon så iboende i hjernen min at jeg gjør det hele tiden, sier hjerneforsker James «Jim» H. Fallon, som hevder han lykkes fordi han ikke bryr seg om avvisning, eller andre mennesker.

I 2006 fant den anerkjente hjerneforskeren, professoren og forfatteren James «Jim» H. Fallon ved en tilfeldighet ut at han hadde psykopatiske trekk, ved å analysere en skanning av hjernen (PET-scan). Han gravde dypere, og det viste seg at han også har de fem genvariantene assosiert med aggresjon. Denne kombinasjonen er vanligvis katastrofal, men for ham har det vært helt motsatt.

Ikke bare har Jim – som han insisterer på å bli kalt – plettfri vandel, han har vært sammen med samme kvinne i 58 år, han er far og bestefar, han driver forskning innenfor mange komplekse og interessante felt, han har gjort viktige medisinske funn og han holder foredrag verden over.