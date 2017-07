Ti år siden Dung Tran Larsen forsvant Hva skjedde?

18. juni 2007. Storken Kvinneklinikken, Bergen. Dung er 22 år gammel og har akkurat født en datter. Det er tre år siden hun kom til Norge fra Vietnam, hvor hun giftet seg med en norsk mann hun ble kjent med gjennom telefonsamtaler og brevveksling.

Fra før av har de en liten gutt. Nå har de blitt en liten familie på fire, og bor sammen i ektemannens leilighet i Krabbedalen, en 15 minutters kjøretur ut fra Bergen sentrum.

Sankthansaften 23. juni 2007. Dung sitter i den grå skinnsofaen i Olsvik, fem dager etter fødselen. Ektemannen tar et nærbilde av henne her klokken 16.13, det siste bildet som finnes av henne. Hun ser hverken glad eller trist ut, men har bare et mutt blikk ut til siden.

Etter denne dagen finnes det ingen sikre observasjoner av Dung utenfor hjemmet.