Robin og Christian var fem og syv år da politiet ga dem skylden for å ha tatt livet av Kevin (4). I sommer har dokumentaren om brødrenes skjulte skjebne sjokkert TV-seerne. Avhørsmetodene som ble avslørt er blitt kalt tortur.

En gåtur på noen få meter fra parkeringsplassen, over en asfaltert gangvei, og noen ustø skritt ned mot meterlangt, tett siv. Robin Dahlén (24) og Christian Karlsson (26) ser seg om.

– Jeg tror det var omtrent her, sier Christian.

Ja, omtrent her var det at Kevin, Robins bestekompis, ble funnet kvalt for snart 19 år siden.

Dette er første gang Robin og Christian har med seg journalister hit til stedet hvor Kevin ble funnet død. Det er første gang de lar seg fotografere her.