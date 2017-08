Peder Kjøs svarer: Skal hun fortelle hva hun gjorde da de hadde pause?

Kjæresten min og jeg ble sammen da vi bare var 14 år. Forholdet har vært veldig opp og ned i alle år, og derfor har det også vært slutt noen ganger. Noen av gangene det var slutt endte jeg opp med å ligge med andre. Den første gangen fortalte jeg om dette da vi ble sammen igjen. Dette gnager på ham den dag idag, enda det er sju år siden. Den andre gangen valgte jeg å ikke fortelle noe. Da han spurte meg direkte, benektet jeg det. Og nå den siste gangen spurte han igjen, og igjen sa jeg nei. Jeg angrer på at jeg lå med den siste, og har forferdelig dårlig samvittighet for at jeg ikke har fortalt om det.

Jeg er livredd for at det skal komme frem, samtidig som jeg vil fortelle det. Jeg vet at hvis jeg forteller det nå som det har gått omtrent et år, kommer tilliten hans til meg til å bryte sammen. Kanskje han ikke vil være sammen med meg lenger.