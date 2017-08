Peder Kjøs svarer: Er vennen min pedofil?

For noen dager siden kom jeg over noe som har plaget meg veldig i ettertid, forteller kvinnen, som frykter at vennen er pedofil. Skal hun ta det opp med ham?

For noen dager siden kom jeg over noe som har plaget meg veldig i ettertid. Jeg lånte pc-en til en nær venn av meg for å sende en mail. I forbindelse med det kom jeg over en god del bilder han hadde lastet ned.

Det var bilder av ukjente barn og unge tenåringer i badetøy og lite klær, fra ca. 12–15 år. De var ikke seksualiserte, men de var helt malplasserte i forhold til de andre bildene og de ga meg en dårlig følelse. Denne personen har aldri sagt at han har følelser for eller tenner på barn eller ungdom, men han har kommet med noen uttalelser som jeg har mislikt tidligere.