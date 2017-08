I løpet av de 27 årene han bodde alene i skogen, sa han aldri et ord til et annet menneske. Blant hytteeierne ble han nærmest en myte - den navnløse skyggen som gjorde at mat forsvant og propantanker plutselig var tomme. Hva skjer med et menneske når man forlater alt og kun lever i sitt eget selskap?