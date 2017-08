Se dokumentaren: «The Monster»

Studenten Elena får seksuell tenning av å drikke menneskeblod. Etter en oppvekst i fornektelse og skam, er hun nå klar for å stå for sin seksualitet.

Da Elena var åtte år merket hun at noe var annerledes. Hun smugtittet på splatterfimer sammen med vennene sine, men når andre syntes det ble for ekkelt, følte Elena det stikk motsatt.

Med alderen ble fascinasjonen større — i takt med skamfølelsen. I denne fascinerende dokumentarfilmen blir vi med på Elenas reise, om kampen for kontroll over misbruket, og en søken etter aksept. Elena vil ikke lenger være et monster.

VG har kun rettigheter til å vise «The Monster» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har 9 års aldersgrense.