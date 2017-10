Vibekke fikk hjerneslag som 31-åring: – Jeg skal ikke bli diagnosen

Hun var en aktiv mor, kone og venn. Et «overskuddsmenneske» med en jobb hun elsket. I løpet av en ettermiddag ble livet snudd på hodet for Vibekke Berge – bare 31 år gammel.

Hun hadde følt seg uvel i noen uker. Var svimmel, ikke helt seg selv. Vitaminmangel, tenkte hun, men skjøv det litt under teppet og lot ukene gå. Helt til en dag hun satt foran PC-en på jobb og bokstavene bokstavelig talt danset foran henne på skjermen.

– Det var som om det skjedde noe i hodet mitt.

Ute i korridoren ble hun så svimmel at hun regelrett gikk på en kollega til tross for den brede passasjen. Det satt langt inne, men hun skjønte at hun måtte droppe dagens planlagte møte og komme seg til legen.

Krystallsyke, sa legene først og sendte henne hjem, forteller hun. Men det var noe som ikke stemte. Da hun dagen etter falt om hjemme på badet og våknet med en ukjent og ubehagelig følelse i kroppen, ble hun redd. Nesten hysterisk.