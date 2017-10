Henrik (27) føler seg alene: Slik takler du ensomhet

– Når jeg er ute på gaten tar jeg meg selv i å gjøre hva som helst for å bli sett. For å få en anerkjennelse for at jeg er til stede. Jeg ser alle andre som snakker og koser seg, men jeg er usynlig. Jeg føler meg som et spøkelse, sier 27-åringen.

Den hvite skjorten er nystrøket. Håret er stylet bakover med voks, og skjegget er pent trimmet. Henrik ser ut som en hvilken som helst annen ung mann. Det er ingen som ville tenkt to ganger om han fortalte at han hadde masse venner, god jobb, fin bil og høy inntekt.