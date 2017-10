Jan Helge Andersen om livet etter Baneheia-drapene: Historien om et dødelig vennskap

KRISTIANSAND (VG) I dette intervjuet forteller Jan Helge Andersen (36) for første gang om livet etter Baneheia-drapene, om marerittene, det dødelige vennskapet med Viggo Kristiansen – og om hvordan han nå prøver å leve et nytt liv på hemmelig adresse.

Når Jan Helge Andersen kikker ut av kjøkkenvinduet i huset til foreldrene, kan han se rett inn i kjøkkenvinduet til foreldrene til Viggo Kristiansen, som bor i samme nabolag på Eg.

Her vokste de to guttene opp og ble bestevenner. I dette nabolaget ble de arrestert i en av de vondeste og mest omtalte kriminalsakene i Norge i moderne tid – voldtektene og drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) 19. mai 2000. Handlingene startet en menneskejakt som endte med at Jan Helge Andersen og Kristiansen ble dømt til henholdsvis 19 og 21 års fengsel, Kristiansen med forvaring.

Før jul i fjor slapp Andersen ut av fengsel. For første gang forteller han sin versjon av ugjerningene, vennskapet til Kristiansen- og forsøket på å komme tilbake til samfunnet.