Hvorfor røyker guttene dobbelt så mye hasj som jentene?

Høsten 2015, på Tøyen T-banestasjon i Oslo: En mørk, mannlig røst kremter i telefonen. «Do you have weed? What's the price?» spør Kristoffer (15) med skjelvende stemme. Kort tid senere står Kristoffer og kameraten hans, med svetteperler i nakken, på Tøyen T-banestasjon. I en mørk krok der overvåkningskameraene ikke ser dem, treffer de på dealeren, gir ham hundrelappene og får plastposen med hasj.

Nå skal de endelig prøve det de har snakket om så lenge.

Det er skumring og varmt i luften da guttene, sammen med noen klassekamerater, klatrer opp på taket på den gamle barneskolen.