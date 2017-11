I en forlatt hytte i Bodø fant den ukjente mannen sitt siste hvilested: Dødsgåten

BODØ, 28. FEBRUAR 2015: Kroppen i den røde jakken har seget litt mot venstre, og så har ryggsekken og tyngdekraften hjulpet til. Først tror de at det er en dukke. Så bøyer familiefaren seg ned og drar hetten til side. En flik av et ansikt kommer til syne. De ser at det er en død mann.

Og at han har sittet der en stund.