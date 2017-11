Faten Mahdi al-Hussaini ble alvorlig syk etter trusler og massiv hets

I september i år mottok Kringkastingsrådet – NRKs klageorgan for publikum, rekordmange klager mot ett enkelt program. 97 prosent av nesten 6000 klager var rettet mot hodeplagget til 22-åringen Faten Mahdi al-Hussaini, og kom før programmet ble vist på TV-skjermen.

Hvorfor i all verden skulle en hijabkledd kvinne lede et valgprogram om det politiske landskapet i Norge? Kommentarfeltene eksploderte, og i ettertid mener Faten at hun leste så godt som alle de hatefulle ytringene.

Hun husker godt det øyeblikket hvor hun skjønte at «nå tar det helt av».