Dokumentar: It’s Not Yet Dark

Den prisbelønte filmskaperen Simon Fitzmaurice får den alvorlige muskelsykdommen ALS, men bestemmer seg likevel for å fullføre prosjektet. Selv om hans stadig forverrede tilstand gjør det ekstremt utfordrende for ham.

Like etter at han har premiere på Sundance-festivalen med kortfilmen The Sound of People, får Simon Fitzmaurice diagnosen amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Han blir fortalt at han har fire år igjen å leve. Han og kona venter sitt tredje barn, og karrieren som filmskaper er i ferd med å ta av.

Skal Simon legge seg ned for å dø, eller skal han begi seg ut på sitt livs største utfordring av et filmprosjekt? «It’s Not Yet Dark» er en av de mest inspirerende og rørende dokumentarfilmene fra 2016.



I oktober 2017 døde Simon Fitzmaurice, 43 år gammel.

VG har kun rettigheter til å vise «It’s Not Yet Dark » i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har fri aldersgrense.