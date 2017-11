Jakten på den perfekte fasade

Tror du at du blir bedre likt om livet ditt fremstår helt perfekt på Facebook? Da er det mulig du har misforstått.

Vi kjenner alle noen, som til enhver tid presenterer livet sitt som helt perfekt. De som aldri har noen problemer, som ikke har noen grå dager, som aldri hverken kjeder seg, stresser eller tviler, som aldri viser noen sprekker i den blankpolerte overflaten av sitt meningsfulle liv. De himler gjerne også med øynene hvis noen andre forteller om vanskelige morgener, manglende treningslyst, uro i parforholdet eller hvis du (gud forby) har det rotete hjemme. Hva er det som gjør at noen mennesker jobber så hardt for å opprettholde en fasade? Og er det sånn at vi alle egentlig lyver litt om livet vårt innimellom?