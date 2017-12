Drapet som sjokkerte USA: Sannheten om Gypsy Rose

På overflaten var Dee Dee Blanchard (48) en selvoppofrende alenemor som tok vare på sin dødssyke og handikappede datter Gypsy Rose. Da 48-åringen ble drept kom den utrolige sannheten for en dag.

Det var sent på kvelden den 14. juni i 2015 at Clauddine «Dee Dee» Blancharde ble funnet drept i sitt eget hjem utenfor Springfield i Missouri i USA. Politipatruljen som rykket ut etter bekymringsmeldinger fra bekjente kunne raskt slå fast at den 48 år gamle kvinnen var blitt knivdrept.

I flere dager hadde hun ligget død i sin egen seng.

Datteren Gypsy Rose ble pågrepet for knivdrapet på sin mor, sammen med kjæresten sin. Men da politiet begynte å grave i historien, viste det seg at hele livet til Dee Dee og datteren var et eneste stort korthus av løgner.