En elskerinne i Bergen førte til kongens fall

Gjennom over tusen år som kongedømme har Norge hatt sin andel av dårlig konger, middelmådige konger og gode konger. Men hvem er egentlig den beste? Eller den verste? For å finne svaret på akkurat det, satte VG sammen et panel av tre historikere, og ga dem oppgaven med å anmelde de beste, de verste og de viktigste kongene i norgeshistorien.

Denne saken er del tre i en serie på seks saker. Det kommer en sak hver dag til og med 30. desember.