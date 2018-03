Se dokumentar: De villeste student- festene – og dagen derpå

«Wet T-shirt»-konkurranser, sprit og sex i luften. Amerikanske studenter reiser i hopetall til sydendestinasjoner for å feste vilt og hemningsløst. Dette er den fascinerende historien om fremveksten av «Spring Break» – og festens bakrus.

Russefeiringen er for mange nordmenn et ekstrempunkt i livet når det kommer til ungdommelig ansvarsfraskrivelse og utagerende festing. I USA er imidlertid det tilsvarende fenomenet «Spring Break» kulturelt innprentet under hele universitetsutdannelsen.

Det får omtrent halvparten av alle universitetsstudenter til å oppsøke sol, alkohol og hverandre under en vårlig uke med festligheter etter en kald vinter. I denne dokumentarfilmen får du svaret på hvordan denne tradisjonen har vokst seg ekstremt populær i verdens kommersielle høyborg, USA.



VG har kun rettigheter til å vise «Spring Broke» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se filmen hvis du befinner deg i utlandet.



