I Syria er det nå 6.6 millioner mennesker som er på flukt i sitt eget land. Mange av disse har flyktet fra alt, og trenger alt. Hver måned gir Røde Kors mat til 4 millioner mennesker i Syria. Røde Kors jobber med helsehjelp, førstehjelp og for å sørge for rent vann til mange millioner syrere.

Den største delen av Røde Kors-innsatsen i Syria er å gi livsviktig hjelp til mennesker som lever midt i borgerkrigen.

Behovene for nødhjelp er store i Syria.

